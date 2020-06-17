Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 38 kuruş, en düşük 238 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 artışla 147 milyon 793 bin 642 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 326 lira 38 kuruş, en düşük saat 05.00'te 238 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 31 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 13 kuruş, en düşük 223 lira 99 kuruştan işlem gördü.