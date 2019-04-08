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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 925 bin 118 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 3 milyon 146 bin 277 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 845 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 502 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise bin 386 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 931 bin 807 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 900 bin 234 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:12
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  4. Spot piyasada doğal gaz

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