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Gündem Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Gündem

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 747 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:50:00 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 66 milyon 408 bin 689 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 40 milyon 627 bin 314 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 747 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 179 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 284 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 210 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 255 milyon 96 bin 471 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 256 milyon 640 bin 178 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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