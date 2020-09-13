  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:10:23 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 786 bin 895 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 434 bin 23 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 121 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 118 milyon 153 bin 962 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 777 bin 808 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Spor

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, ama olmadığını açıkladı.

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar
Gündem

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı festival, tiyatro, konser kısıtlaması kararı aralarında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı