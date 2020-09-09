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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:50:27 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 791 bin 134 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 358 bin 879 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 886 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1354 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1275 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 532 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 498 bin 994 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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