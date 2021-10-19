Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu

Sporting Lizbon nere takım? Sporting Lizbon, Benfica ve Porto ile birlikte Portekiz'in üç büyük kulübünden biri. Sporting Lizbon veya Sporting CP (tam adıyla Sporting Clube de Portugal), Portekiz'in başarılı spor kulüplerindendir. Yeşil ve beyaz renklere sahip olan kulüp iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün futbol takımı dışında hentbol, yüzme, futsal, atletizm, bilardo ve masa tenisi branşlarında da takımları bulunmaktadır. Kulüp başkanı kulübün esas adının Sporting CP olduğunu vurgulamaktadır.

Sporting Lizbon oyuncu kadrosu

Renan Ribeiro

iago Ilori

Sebastián Coates

Eduardo

Rafael Camacho

Bruno Fernandes (kaptan)

Marcos Acuña

Luciano Vietto

Stefan Ristovski

Luís Neto

Rodrigo Battaglia

Valentin Rosier