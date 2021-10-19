Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. hafta karşılaşmaları 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin C grubunda temsilcimiz Beşiktaş yer almakta. Beşiktaş, 20 Ekim saat 19.45'te Sporting Lizbon ile karşı karşı gelecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı öncesi Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu hangi isimler var? soruları da futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
Sporting Lizbon nere takım? Sporting Lizbon, Benfica ve Porto ile birlikte Portekiz'in üç büyük kulübünden biri. Sporting Lizbon veya Sporting CP (tam adıyla Sporting Clube de Portugal), Portekiz'in başarılı spor kulüplerindendir. Yeşil ve beyaz renklere sahip olan kulüp iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün futbol takımı dışında hentbol, yüzme, futsal, atletizm, bilardo ve masa tenisi branşlarında da takımları bulunmaktadır. Kulüp başkanı kulübün esas adının Sporting CP olduğunu vurgulamaktadır.
Sporting Lizbon oyuncu kadrosu
Renan Ribeiro
iago Ilori
Sebastián Coates
Eduardo
Rafael Camacho
Bruno Fernandes (kaptan)
Marcos Acuña
Luciano Vietto
Stefan Ristovski
Luís Neto
Rodrigo Battaglia
Valentin Rosier