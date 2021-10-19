  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu
Spor

Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. hafta karşılaşmaları 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin C grubunda temsilcimiz Beşiktaş yer almakta. Beşiktaş, 20 Ekim saat 19.45'te Sporting Lizbon ile karşı karşı gelecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı öncesi Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu hangi isimler var? soruları da futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:09:00 - 2021-10-19 11:10:16
Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Sporting Lizbon oyuncu kadrosu

Sporting Lizbon nere takım? Sporting Lizbon, Benfica ve Porto ile birlikte Portekiz'in üç büyük kulübünden biri. Sporting Lizbon veya Sporting CP (tam adıyla Sporting Clube de Portugal), Portekiz'in başarılı spor kulüplerindendir. Yeşil ve beyaz renklere sahip olan kulüp iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün futbol takımı dışında hentbol, yüzme, futsal, atletizm, bilardo ve masa tenisi branşlarında da takımları bulunmaktadır. Kulüp başkanı kulübün esas adının Sporting CP olduğunu vurgulamaktadır.

sporting lizbon

Sporting Lizbon oyuncu kadrosu

Renan Ribeiro

iago Ilori

Sebastián Coates

Eduardo

Rafael Camacho

Bruno Fernandes (kaptan)

Marcos Acuña

Luciano Vietto

Stefan Ristovski

Luís Neto

Rodrigo Battaglia

Valentin Rosier

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama
Siyaset

Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Van ziyareti sırasında asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama yapıldı. Partid..
İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek
Gündem

İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunduğu Angola ziyaretinin ardından iki ülke arasında seyahatlerde vize muafiyeti getirildi...
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay