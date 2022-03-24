Spor yasası teklifinde neler var? Yeni spor yasası içeriği nedir, hangi düzenlemeler var?

A Milli Futbol Takımı formasını en fazla giyen isimler arasında yer alan ve yeşil sahalarda Türkiye'yi Avrupa'nın üst düzey liglerinin yanı sıra Uzak Doğu'da da başarıyla temsil eden Alpay Özalan, 60 maddelik düzenlemenin, uzun soluklu ve yoğun çalışmaların ardından tamamlandığını söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "61 maddelik spor yasası teklifini bugün Meclis'e sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda anlatmıştı. Yalnızca 4 Büyükler'i değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

Spor yasası teklifinde neler var?

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde. Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek. Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.