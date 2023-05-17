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Spor Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar salı...
Spor

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar salı...

Yeniakit Publisher
2023-05-17 14:41:00 -
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar salı...

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının programı belli oldu.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Ligde 36. haftanın programı şöyle:

20.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

20.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

20.00 Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Daha sonra açıklanacak)​​​​​​​

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