1. Lig'de 60. sezon heyecanı

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, 19 takımın katılımıyla 60. kez oynanacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında 12 Ağustos Cuma günü Süper Lig'den düşen Altay ile Yılport Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvara çıkacak 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

Bu sezon değiştirilen play-off sistemiyle ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 4 sırasında yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Takımlar

1. Lig bu sezon 19 takımın katılımıyla oynanacak.

TFF 2. Lig'den yükselen Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor, Süper Lig'den düşen Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Manisa FK, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Yükselenler

1963-1964'ten beri 181 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 65 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Bodrumspor, bu sezon ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

Daha önce 7 kez 1. Lig'de mutlu sona ulaşan Samsunspor'un ardından, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sakaryaspor ve Mersin İdmanyurdu 6 defa bir üst lige çıktı.

Adanaspor, Diyarbakırspor ve Göztepe, beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı, 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

En fazla yer alanlar

Bu sezon 36. kez ligde yer alacak Altaş Denizlispor, Mersin İdmanyurdu'nu geçerek ligde en fazla mücadele eden ekip konumuna yükselecek. Bu sezon 1. Lig'e dönen Sakaryaspor da ligde 35. kez yer alacak.

Mersin İdmanyurdu'nun 35 sezon mücadele ettiği ligde Karşıyaka ile Konyaspor 33'er, Aydınspor ile Beypazarı Şekerspor 32'şer, Adana Demirspor, Adanaspor ile Orduspor 31, Antalyaspor, Giresunspor ve Manisaspor da 30'ar kez bu organizasyonda yer aldı.

Play-off

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 27 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Altay ve son olarak İstanbulspor mutlu sona ulaştı.