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Ekonomi SPK'dan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği
Ekonomi

SPK'dan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:23:43 -
SPK'dan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenliyor.

Toplamda 11 maddeden oluşan tebliğde, "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu", "Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi", "Toplantıya ilişkin esaslar", "Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler", "Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları" ve "İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması" hususlarında düzenlemeler yer alıyor.

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