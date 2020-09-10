SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nurol Yatırım Bankasının 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın 45 milyon 562 bin 403,68 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Vakıf Finansal Kiralama'nın 25 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankasının 600 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Şeker Finansal Kiralamanın 125 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Kervansaray Yatırım Holding'in 2019 hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Kervansaray Yatırım Holding'e 38 bin 308 lira, Abaküs Bağımsız Denetim'e 38 bin 308 lira, 31 Aralık 2018 tarihli finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ve Kurul’a zamanında bildirilmemesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sorumluluğu bulunan Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi ve Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret'in yönetim kurulu üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda Abdullah Koparan'a 38 bin 308 lira, Ahmet Koparan'a 38 bin 308 lira, Murat Hilmi İşeri'ye 38 bin 308 lira, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 76 bin 616 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapılan inceleme sonucunda Turan Ekin'e 46 bin 958 lira, Metin Tursun'a 46 bin 958 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 66 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Sermaye yeterliliği uygulamasına ilişkin kurulun 17 Ekim 2002 tarih ve 46/1409 sayılı İlke Kararının birinci maddesinin (C) fıkrasının (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ve aynı madde hükmünün "Aracı kurumların aktiflerinde bulunan ve sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında özsermayeden indirim kalemi yapılmayan kıymetlerin Takasbank’tan kredi alınması için kendi lehine teminata verilmesi durumunda, bu teminatlar indirim kalemi yapılmaz ve likidite yükümlülüğünün hesaplanmasında likit varlık olarak dikkate alınır. Bu kıymetlerin Takasbank dışında bir kuruluşa kredi karşılığı teminat olarak verilmesi durumunda ise, verilen teminatın kredi tutarını aşan kısmı sermaye yeterliliği hesaplamalarında indirim kalemi olarak kabul edilir ve likidite yükümlülüğünün hesaplanmasında likit varlık olarak dikkate alınmaz.” şeklinde uygulanmasına karar veren SPK, III-35/A.1 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği kapsamında bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun kitle fonlama platformları aracılığı ile toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilecek olan bilgi formlarına ilişkin standartlar "https://spk.gov.tr/Sayfa/Index/12/6/1" adresinde yayımladı.





