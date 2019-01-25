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Spekülatör Soros'tan kargaşa uyarısı: Savaş tehdidi var

Türkiye'deki gezi eylemleri başta olmak üzere, dünya üzerindeki kargaşa ve sapkınlıkların finansörü Yahudi iş adamı George Soros, ABD ve Çin arasındaki soğuk savaşın sıcak savaşa dönmesi tehdidi olduğunu söyledi.

25 Ocak 2019 Cuma 09:23
Spekülatör Soros'tan kargaşa uyarısı: Savaş tehdidi var

"Küresel kargaşa finansörü" milyarder iş adamı Geogre Soros, "ABD ve Çin soğuk savaştalar ve bunun sıcak savaşa dönmesi tehdidi var" dedi.

Soros, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in bir "soğuk savaş" içinde olduklarını ve bunu yakında sıcak bir savaşa dönebileceğini söyledi. Trump'ın Çin'in 2017 yılı sonunda "stratejik" rakip olarak tanımlamasını, "çok basitleştirici" bir yaklaşım olarak niteleyen Soros, "Çin'e karşı etkin bir politika bir slogana indirgenemez. Daha sofistike, detaylı ve pratik olmalı. Amerika'nın Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi'ne yanıt içermeli" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:23
  1. Soros
  2. Türkiye
  3. ABD
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  5. Soğuk Savaş
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