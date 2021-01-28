SpaceX Starlink'te çıtayı yükseltti

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink adlı projesi ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı uydudan internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Hatta dün akşam sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde, Starlink’in beta sürümü için kayıtlar başladı.

SpaceX, Starlink projesi için geçtiğimiz hafta ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) yeni bir sunum gerçekleştirmiş ve proje kapsamında Dünya yörüngesine binlerce uydu fırlatabilmek için resmi onayı aldı. SpaceX, Starlink projesinde hedef veri transfer hızını ilk olarak 1 Gbps olarak açıklamıştı.

Birleşik Krallık'taki kırsal alanlarda yaşayan insanlara geniş bant internet sağlayan Starlink, şu anda 100 Mbps hız sunabiliyor. Ancak şirketin nihai veri transfer hızının 10 Gbps olduğu belirtiliyor ki bu da SpaceX’in hedef hızını on kat arttırdığını ortaya koyuyor.