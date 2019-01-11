SpaceX, 10 uydu gönderdi! Yörüngeye yerleşecek

Falcon 9 roketinin taşıdığı uydular, Kaliforniya'dan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Roket, uyduları yerleştirme görevini tamamladıktan sonra Pasifik'te bir deniz aracının üzerine indirildi.

Iridium'un uydu sayısı 75'e çıktı

SpaceX'in Iridium için gönderdiği bu son paketle, uydu iletişim şirketinin, yörüngede 75 yeni uydusu oldu.