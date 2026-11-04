SP ve DEVA Partisi kararını ilan etti! Mekke Anlaşması'na ‘hayır’ diyecekler!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu.

'BÖLGE ÜLKELERİNİN BİR ARAYA GELMESİNİ SAVUNUYORUZ'

Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin teklifin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini belirterek, "Biz Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelmesini savunuyoruz. Hep bunu dile getirdik. Ancak, bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

ALİ BABACAN: 'HAYIR' DİYORUZ

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın detaylarının daha önce kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştiren Babacan, "Kanunların bir lafzı vardır bir de ruhu vardır, o ruh Meclis'teki tartışmalarla oluşur. Meclis'te kanun geçerken yapılan tartışmalar, verilen cevaplarla o ruh oluşur. Şimdi ruhsuz bir anlaşmanın getirip metnini, lafzını burada Meclis'e sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bu anlaşmanın getiriliş usulüne de 'hayır' diyoruz, bu anlaşmanın bu şekliyle, ne olduğu belirsiz bir şekilde Meclis'e sunulmasına da 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.