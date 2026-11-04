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Siyaset SP ve DEVA Partisi kararını ilan etti! Mekke Anlaşması'na ‘hayır’ diyecekler!
Siyaset

SP ve DEVA Partisi kararını ilan etti! Mekke Anlaşması'na ‘hayır’ diyecekler!

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SP ve DEVA Partisi kararını ilan etti! Mekke Anlaşması'na ‘hayır’ diyecekler!

Milliyetçi ve muhafazakar geçinen SP ve DEVA Partilerinden, Türkiye’nin Orta Doğu’daki nüfuzuna ve etkinliğine güç katacak olan kritik anlaşma için karar çıktı. SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için ‘hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu.

'BÖLGE ÜLKELERİNİN BİR ARAYA GELMESİNİ SAVUNUYORUZ'

Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin teklifin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini belirterek, "Biz Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelmesini savunuyoruz. Hep bunu dile getirdik. Ancak, bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

ALİ BABACAN: 'HAYIR' DİYORUZ

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın detaylarının daha önce kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştiren Babacan, "Kanunların bir lafzı vardır bir de ruhu vardır, o ruh Meclis'teki tartışmalarla oluşur. Meclis'te kanun geçerken yapılan tartışmalar, verilen cevaplarla o ruh oluşur. Şimdi ruhsuz bir anlaşmanın getirip metnini, lafzını burada Meclis'e sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bu anlaşmanın getiriliş usulüne de 'hayır' diyoruz, bu anlaşmanın bu şekliyle, ne olduğu belirsiz bir şekilde Meclis'e sunulmasına da 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor

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Yorumlar

Vay vay

Çok doğru bir karar..mekke ittifakı abd ve siyonistlerin bir oyunu, bir tuzak. Sünni bir blok oluşturmak istiyorlar şiilere karşı. Birinci hedef husiler, ikinci hedef iran. Sayın Erdoğan mekke ittifakı israile karşı değildir dedi. Suudileri ve katil Selmani korumak bize mi düştü. Abdye milyarlarca dolar para veriyorlar, onlar korusun.

Gübzeyçe

Önünü göremeyen adamlar bunlar..
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