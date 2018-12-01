0553 313 94 23

SP Lideri Karamollaoğlu: İttifak yapmıyoruz, her yerde seçime gireceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. Her yerde seçime gireceğiz'' dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:08
SP Lideri Karamollaoğlu: İttifak yapmıyoruz, her yerde seçime gireceğiz

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu. Yerel seçim öncesi gündemde olan ittifak konusuna değinen Karamollaoğlu, seçimde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını belirterek, şunları söyledi;

''Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. 'Dirsek teması' sözünü birileri alıp yanlış noktalara çekmesin. Dirsek teması elbette yapacaksınız. Bizim adayımıza, başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacaksınız. Başkalarına oy toplamak için değil. Her yerde seçime gireceğiz. Her ilde seçime gireceğiz."

'Hanım adaylarımız olacak'

Karamollaoğlu, toplumun tamamına hitap ettiklerini ifade ederek, "Belediye başkan adaylarımız arasında elbette önemli sayıda hanım adaylarımız da olacak. Biz onların da fikirlerinden, emeklerinden, düşüncelerinden faydalanacağız. Onlar da bu topluma fayda sağlayacaklar. Bizim aile anlayışımız, aile yapımız başkalarının ki gibi değil. Elbette farklılığımız var. Biz bu farklılığımızla toplumda hanım kardeşlerimizin de faydalı bir hale gelmesini sağlayacağız. Onun için bu seçimlere giderken, biz çalışmalarımızı bundan sonra daha da hızlandırmaya ve seçime her il, ilçe ve beldede girecek tarzda hem il genel meclislerinde hem de belediye meclislerinde başarılı bir netice alabilmek için aday portföyümüzü genişletmeye mecburuz'' dedi.

'Tarım da hayvancılık da öldü'

Hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, planlı ve programlı bir şekilde Türkiye'de tarımın yok edildiğini savunarak, şöyle dedi:

"Maalesef biz buna tesadüf diyemeyiz. 16 yılda iktidarda bulunan bir partinin, 16 yıldır aynı hataları tekrar etmesi tesadüfen olmaz. O zaman burada bir kasıt var. Her sene buğday ithal ediyoruz. Artık klasik bir durum haline de geldi, her sene et de ihtal ediyoruz. Canlı hayvan ithal ediyoruz. Bizim tarım ürünlerimizi değersiz kılan bu iktidarın politikaları değil mi? Şimdi de insanlara nişastadan oluşan şekerin diğerine nazaran önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin. Böyle bir mantık olur mu? Şeker konusunu idrak edemeyen bir iktidar tarımda hiçbir problemi çözemez. Çünkü şeker sadece şekerden ibaret değil. Pancar, tarımda müthiş bir gelir kaynağı ve aynı zamanda toprağımızı zenginleştiren bir ürün. Şeker fabrikalarında şuan çalışanların sayısı az. Bir zamanlar 500 bin insan karnını doyuruyordu sırf şeker fabrikasından ve şeker pancarından dolayı. Ancak o fabrikalarda üretilen küsbe de hayvancılığın en önemli girdilerinden birisi haline geliyordu. Türkiye'de tarım da hayvancılık da öldü. Bunu bir iktidar idrak edemiyorsa başka hiç bir şeyi idrak edemez."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:08
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  4. İttifak açıklaması
  5. yerel seçimler

YORUM YAZ

  • Bilal akif Bilal akif 50 dk önce
    Adam haklı beyler, yiğit öldür aöa hakkını yeme
  • vatandas sabrivatandas sabri55 dk önce
    senin ittifakin her yerde Ak Partiden Müslümanlarin oyunu calmak, bu 1% lik oy da olsa, sen görevini yapmis ve safini belli etmis olursun..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz"
  1. "15 Temmuz darbe girişiminin..
  2. Hamilelikte çarpıntı kansızlığın..
  3. Erdoğan-Putin görüşmesi
  4. Adana'da tefecilik operasyonu! 2 kişi..
  5. Herkesten gizli 24 ayar altından..
  6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  7. Budamakta gecikmeyin
  8. Garip kurbağanın bir taksiratı yok!
  9. Evanjelistlere operasyon! Çok sayıda..
  10. Fransa açıkladı: 122 'sarı yelekli'..
  11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  12. Duygusal tıkınma büyük dert
  13. Akıllara durgunluk veren olay!..
  14. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
  15. Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te
  16. Felç neden olur?
  17. Canlı yayında prostat ameliyatı yaptılar
  18. '28 Şubat mağduruyum' dedi dolandırıcı..
  19. Mira yağı çok faydalı
  20. Nusaybin'de TIR devrildi, dorsedeki..
Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
Binali Yıldırım için yeni formül
Binali Yıldırım için yeni formül
Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

Günün Karikatürü

1 Kasım 2018
Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher