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Ekonomi Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı
Ekonomi

Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı

Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle birçok ürün tedarikini Türkiye'den yapan Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Moskova'nın bir ihracat kalemi 1,5 kat artış gösterdi.

Türkiye’nin Rusya’ya balık ihracatı Ağustos 2026’da geçen yılın aynı ayına göre 1,5 kat artarak 54,3 milyon dolara ulaştı. En güçlü artış dondurulmuş balık sevkiyatında görüldü.

Türkiye, ağustos ayında Rusya’ya balık ihracatını yıllık bazda 1,5 katına çıkardı. Türk istatistik Kurumu’nun verilerine göre en güçlü artış dondurulmuş balık sevkiyatında kaydedildi.

 

Türk şirketleri Ağustos 2026’da Rusya’ya 54,3 milyon dolarlık balık sattı. Bu tutar geçen yılın ağustos ayına göre 1,5 kat daha yüksek oldu. Sevkiyatlar aylık bazda ise temmuz ayında kaydedilen yerel rekorun ardından yüzde 7 azaldı.

Türkiye, bu yılın ilk sekiz ayında Rusya’ya toplam 277,8 milyon dolarlık balık gönderdi. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

 

Dondurulmuş balık ihracatı 40,7 milyon dolara ulaştı

Ağustos ayındaki sevkiyatların büyük bölümünü dondurulmuş balık oluşturdu. Dondurulmuş balık ihracatı yıllık bazda 1,7 katına çıkarken, aylık bazda yüzde 3 artarak 40,7 milyon dolara ulaştı.

Taze veya soğutulmuş balık sevkiyatının değeri 13,3 milyon dolar oldu. Bu sevkiyatlar aylık bazda yüzde 27 azalırken, yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Türkiye ayrıca Rusya’ya 288 bin dolarlık balık filetosu ve balık eti ihraç etti. Bu tutar temmuz ayına göre 1,5 kat artarken, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 12 azaldı.

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