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Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Fon Koordinasyon Kurulu yarın 2. kez toplanacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Fon Koordinasyon Kurulu yarın 2. kez toplanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Fon Koordinasyon Kurulu yarın 2. kez toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" açıklamasında bulundu.

Cevdet Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.

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