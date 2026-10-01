Bu adamı anlamıyorlar... Çocukluğundan beri tersten konuşuyor: İnsanlık için risk mi? İyimser açıklamaları şaşırtıyor

Kara’nın tersten konuşmasını ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşarken, yeteneğini bilen yakınları ile gittiği yerlerdeki vatandaşlar ise zaman zaman söylediklerini anlamakta güçlük çekiyor. Kara ile konuşan çevredekiler ise söylediklerini anlayabilmek için kelimeleri kağıda yazıp tersten okumaya çalışıyor. Tersten konuşmasının zaman zaman yabancı bir dile benzetildiğini anlatan Kara, özellikle kendisini ilk kez duyanların farklı tepkiler verdiğini söyledi. Kara, "Yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde. Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi. Farklı bir dil bilmiyorum ama Arnavutçaya falan benzetenler oluyor. Normal bir dil değil tabii. Farklı bir dil gibi geliyor insanlara. Hoşuna giden de oluyor, umursamayan da" dedi.