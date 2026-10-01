Bu adamı anlamıyorlar... Çocukluğundan beri tersten konuşuyor: İnsanlık için risk mi? İyimser açıklamaları şaşırtıyor
Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluk yıllarından bu yana sergilediği sıra dışı yeteneğiyle dikkat çekiyor. Konuştuğu kelimeleri tersten söyleyebilen Kara, yalnızca günlük konuşmaları değil, bildiği türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten seslendirebiliyor. insanlık açısından ciddi riskler oluşturur mu herkesi düşündürüyor... İşte o iyimser açıklamalar...