Sözleşmeli personele kadro son dakika: Sözleşmeli öğretmene kadro gelecek mi? 4/A 4/B sözleşmeliye kadro verilecek mi?

Sözleşmeli personele verilmesi beklenen kadro için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmişti. Söz konusu 4A ve 4B'lilerin kadroya alınmasına ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki 4/A 4/B sözleşmeliye kadro verilecek mi? Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek?

Sözleşmelilere kadro için gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Bilindiği üzere sözleşmeliye kadro konusunda yaşanan yeni gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan konular arasında. Peki sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? 4/A 4/B sözleşmeliye kadro verilecek mi?

TARİH BELLİ OLDU!

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlandığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor.

4A ve 4B'Lİ PERSONELLER KADROLU OLACAK MI?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.

DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Söz konusu düzenleme yasalaştığında yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personeli kadroya geçmiş olacak.

Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık demişti! O haberin detayları şöyle;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Bütçe Komisyonu’nda 2023 mali bütçesi sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmasında sendikalaşmaya dikkat çeken Bakan Bilgin, refah payı ödemesinin yapıldığını belirtti. En çok merak edilen EYT konusunda ise, Aralık ayında Meclise sunacaklarını belirtti ve ancak primli kişi sayısına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. O şartları kaldıramayız.” dedi.

“Sözleşmeli personel çalışması bu ay uygulamaya geçirilecek”

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu an da o çalışmamızı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ayın içerisinde onu uygulamaya geçireceğiz. Ne yapacağız? Onları kadrolu hâle getireceğiz."

Aralık ayı başında Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanacağını belirten Bakan Bilgin, şu açıklamayı yaptı:

“Asgari ücreti enflasyonun karşısındaki enflasyonun ücretleri, reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında, Asgari Ücret Komisyonu’nu toplayacağız.”

Enflasyon ve ücretler noktasında dengenin çok önemli olduğunu belirten Bakan Bilgin, sarmalın önüne geçeceklerini belirtti.

“Enflasyon her gün aşındırıyor. Bu arada bizim çok önemli bir noktada durmamız lazım, o da şu: Asgari ücret veya diğer ücret düzenlemelerinin enflasyonu bir sarmala dönüştürmeyecek bir düzende kalması. Onun ekonomik kriteri nedir? Onun ekonomik kriteri şudur: Emeğin verimliliği ile reel ücretlerin belirlenmesi arasındaki ilişkiyi kurmaktır yoksa enflasyon ücret sarmalı büyüyerek devam eder. O sarmala bizim imkân vermememiz lazım ama burada temel siyasetimizin emeğin tahrip edilmesinin önüne geçmektir.”

Bakan Bilgin’in sunumu:

"Dünyadaki konjonktürün Türkiye ’ye yansıyan en ö nemli sonuçlarından biri döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, bunun ekonomik maliyetleri; tabii, hepimizin içinde olduğu, her gün başka sorunlara sebep olduğu için karşı karşıya bulunduğumuz enflasyonist ortam ve enflasyonun meydana getirdiği hayat pahalılığı ve onunla mücadele. Tabii, ekonomik politikalar, bütün bu sorunların aşılması için bize büyümeyi sürdürmek gerektirdiğini ortaya koymaktadır.

Almanya’da yüzde 30’un üzerinde üretici fiyatlarında bir artış meydana geldi, bunlar giderek artacak, öyle anlaşılıyor ki Avrupa bir resesyona doğru gidiyor; bu konjonktürün bu kış şartlarında, savaşın da etkisiyle daha da olumsuz sonuçlar doğurması konusunda tahminler var ve bu tahminlerin de güçlü verilere da yandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların Türkiye üzerinde tesirlerinin, tahribatının da artacağını söylemek mümkün. Bütün bunlar karşısında uygulanacak ekonomik politikalar üzerinde fazla durmak istemiyorum ama büyümeden vazgeçerek bunları aşmanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz çünkü Türkiye küçülerek, ekonomiyi soğutarak bunlara cevap vermeye kalktığı zaman karşılaşa cağı sorunları tahmin edebiliriz. Bunların en başında işsizlik daha da artacaktır, üretimdeki durgunluğun yol açacağı birçok yeni sorunla karşı karşıya kalacağız ama Türkiye gibi nispeten genç nüfusu olan bir ülkedeki işsizlik probleminin, yüzde 10 ’larda olan işsizlik probleminin çok daha yukarılara çıkması başlı başına bir sorun kaynağı olacaktır. Onun için, büyüyerek, üretime dayanarak bu sorunu aşmak mecburiyetindeyiz.

Özellikle enflasyonist ortamda ücret politikaları önem kazanmaktadır. Bizim geçtiğimiz dönemde işçi sendikalarımızla yaptığımız toplu sözleşmede, kamu işçileri adına yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon, aldığımız ücret, zam oranlarını kısa bir süre içerisinde tahrip etmiştir fakat buna karşı tedbirimiz nedir? Enflasyon farkını vermektir. Biz de sadece enflasyon farkı vermedik, o enflasyon farkına kendi şartları içerisinde bir refah payı ekleyerek onu gerçekleştirdik."

4 b sözleşmeli personel nedir?

4 b sözleşmeli personel kadro: 4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri için tanımlanmaktadır.

Sözleşmeli personel nedir?

4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri için tanımlanmaktadır.