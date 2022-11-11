Altın fiyatları son dakika: 11 Kasım Cuma 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son durum

Son dakika: Altın fiyatları hareketli grafiği ile merak konusu oldu. Fed'in faiz kararı ve ABD'deki ara seçimler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ara Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. İslam Memiş yaptığı açıklamada bu hafta için takip edilecek direnç seviyesinin 1038 TL seviyesi olduğunu belirtip 1038 TL seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 TL seviyesi olduğunu belirtti. Memiş, "Ondan sonra da 1090 seviyesi var. Daha sonraki süreçlerde 1100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı. 11 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...

11 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Kasım Cuma günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.043,51 TL üzerinden yapan gram altın 1.042,60 liradan alınıyor, 1.042,79 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.737,00 liradan alınıyor, 6.837,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.369,00 liradan alınıyor, 3.430,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Kasım itibariyle 1.690,00 liradan alınıyor, 1.714,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Kasım günü 6.734,00 TL alış, 6.833,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 936,20 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 941,14 TL alış, 954,04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 743,18 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 744,99 TL alış, 745,10 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 685,65 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 570,01 TL alış, 684,83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar olacak?

Peki altın fiyatları neden sert yükseldi? İşte altın fiyatlarını etkileyen 2 önemli neden...

Ekonomist Belgin Maviş'e göre yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ABD’de enflasyon rakamlarında düşüş ihtimali piyasalar için umut kaynağı olurken en sert etkiyi ons ve gram altında görüyoruz. Beklentim dahilinde dolar endeksinde 108.70’lere doğru hareketin gerçekleşmesiyle birlikte hisse senedi tarafında hem içeride hem dışarıda pozitif seyir destekleniyor. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda aralık ayı dahil olmak üzere ons altında 1750-1830 dolar hareketinin yolu açılmış olur. Burada şu anda ons altın 1750 dolar seviyesi yani ilk hedef seviyeyi geçmiş durumda. 1757 en yüksek seviyeyi gördü. 1730’un üzerinde her kapanış sırasıyla 1760-1800 ve 1830 bant hareketini beraberinde getirebilir. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktası olarak ons altında aylık bazda bakacak olursak özellikle 50 aylık destek noktasında 1670 seviyesine kadar gerileme olabilir. Dolar endeksi 108-107 bandında hareketine devam ederse ons tarafında yukarı yönlü hareketler desteklenir. Gram altın 2 çarpandan etkileniyor. Birincisi dolar ikincisi ise ons altın fiyatlaması. Şu anda ons fiyatlamasından etkilenen gramda emtia hareketini net şekilde görüyoruz. Gram altın tarafında özellikle 1020 liranın üzerindeki her kapanış 1030-1050 bant hareketini beraberinde getirir bu da daha önceki zirve noktası olan 1042 lira seviyesinin hızla aşılmasını sağlayacaktır.

ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİNİZ NEDİR?

Genel beklenti olarak baktığımızda Fed bazında aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırır diyenlerin yüzdesi 57’lerde. 75 baz puan ise yüzde 43’lerde. Bu rakam makro verilerdeki iyileşme ile birlikte özellikle 50 baz puanlık bir artış yapabilme ihtimalini beraberinde getirir. 50 baz puanlık artış ihtimali yüzde 65-75 bandına çıkabilir. Yani 50 baz puan ihtimal verenlerin yüzdesi artabilir.

Fed başkanlarının açıklamalarına baktığımızda özellikle Dallas Fed Başkanı Logan’ın açıklaması var. “Faiz artış hızının yavaşlaması yakında uygun olabilir. Bu yüzden Fed finansal ekonomik koşulların nasıl evrildiğine bakabilir” diyor. Buradan anladığımız istihdam tarafında olumlu hava devam ettiği sürece, enflasyonda düşüş eğilimine yönelik sinyali alındıkça Fed faiz artırımlarını yavaşlatır ama durdurmaz. Fed fonlama faiz oranı ile enflasyon eşitlemek istiyor. Enflasyonda yüzde 2 hedefi vardı. Şu anda enflasyon yüzde 7.7 bandında. Fonlama faiz oranını yüzde 5 bandına doğru hareketlendirebilir. Aralık ayındaki faiz artışında 50 baz puan ihtimali bu enflasyon verisiyle biraz daha yüksektir. Fed’in önündeki engel petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının hala yüksek olması Fed’in faiz artışlarında daha da yavaşlamasını engelleyen başlıca unsurdur. ABD’den seçimlerinde ön sonuçlara baktığımızda genel anlamda demokratların Temsilciler Meclisi’nde sandalyesinin azaldığını gördük. Bu da özellikle yapılacak olan diğer seçimde Biden’ın tekrardan başkanlık koltuğuna oturma ihtimalini zorlaştırıyor. Daha önce en büyük desteği Temsilciler Meclisi’nden almıştı. Biden’ın ikinci başkanlığa katılıp katılmayacağını düşünmesinin açıklaması seçim sonuçlarını bekleyerek karar vereceğinin göstergesidir. Şu an için Biden’in işi epey zor.”

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