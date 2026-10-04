Özel ve avanesi şaşırtmıyor! Ailenin karşısında sapkınların yanındalar

Buğra Kardan İstanbul

Toplumun ruh kökünü ve ahlâkını tehdit eden sapkın oluşumlara ‘Ailem Güvende’ adı altında düzenlenen operasyonlar, şer odaklarını fena kudurttu. İBB Başkanlığı makamını işgal ettiği dönemde tarihi Feshane’yi homolara açan, Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan dükkânları lezbiyenlere kiralayan vurguncu Ekrem İmamoğlu’nun yolundan giderek LGBT’lilere kol kanat geren YP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından emir erlerinden İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de devletin aile müessesini hayâsız akınlara karşı korumaya dönük operasyonları hedef aldı.

BATILI EFENDİLERİNE AĞLADI

Özel’in kalkan olduğu sapkın derneklerini Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda cansiperane savundu. Gökçen, T24 dahil LGBT propagandası yapan karanlık mahfillerin avukatlığına soyunurken ‘homo derneklerinin kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğu’ yaygarası kopararak Haçlı artıklarından aman diledi. ‘Ailem Güvende’ operasyonlarını yerden yere vuran, sapkınları mazlumlaştırarak Batılı efendilerine “İmdat” çağrısı yapan Özel ve ekibine tepki sel oldu. Aile platformları, YP’nin LGBT lobisinin uşaklığını yaparak millete de ümmete de ihanet ettiğini vurguladı. Özel ve ekibinin sapkın sevdasını, Haçlı aşkını bırakmaya davet ettiler.

GAYRİBEŞERİ DURUMDALAR

Akit’e konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları söyledi: “Devletin sapkın yapılanmalara karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz. ‘Ailem Güvende’ operasyonlarını da çok olumlu buluyoruz. Bu operasyonları yapanları tebrik ediyoruz. Bu operasyonlara şiddetle karşı çıkanları da anlamıyoruz. ‘Kuvvetin temeli aile hayatındadır’ diyen Atatürk’ün takipçisi olduğunu iddia eden YP’nin LGBT propagandası yapanları koruyup kollayarak kendisiyle büyük çelişki içinde olduğunu görüyoruz. Sapkın yapılanmalar, hem ahlâk hem aile hem gençlik için tehdit teşkil ediyor. Bu yapılanmalar, Türkiye’de de tüm dünyada da homoseksüelliği yaymaya uğraşıyor. Yani dışarıdan fonlanan LGBT derneklerinin ne kadar tehlikeli olduğunu tekrar hatırlatmaya gerek yok. Dernek, vakıf ve kulüp adı altında gençlerimizi kültürlerinden ve inançlarından koparmaya, nesillerimizi sapkınlaştırmaya kalkan LGBT propagandistlerine imkân verilmemelidir. Bu propagandistler için Avrupa ülkelerine gidenlere, sapkın yapılanmalara siper olanlara da hadleri bildirilmelidir. Çünkü sapkın yapılanmalara siper olanlar, vatana da millete de ümmete de ihanet etmektedir. Ülkesini Avrupa’ya homolar için şikâyet etmek hıyanet değil de nedir? O bakımdan Özgür Özel ve ekibi yanlış yöndedir. Gayrimilli, gayribeşeri durumdadır.”

ÜLKENİN BEKA MESELESİ

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık ise şunları dile getirdi: “Ailem Güvende operasyonlarının icra edilmesini takiben önemli adımlar atıldı. Türk aile sisteminin korunması, geleneğinden kopmaması devlet tarafından garanti altına alınmaya çalışıldı. En mühimi bunun bir devlet projesi olduğunun altı çizildi. Fakat kimi odaklar, özellikle aile sisteminin oturduğu zemini kaydırmak ya da yok etmek için hemen sahne aldılar. Kendilerinden evvelkiler gibi hemen Batı’ya döndüler. Hâlbuki Batı’da sistematik bir aile modeli yoktur, bireyselcilik vardır. Türk aile sisteminin yapısını bozarak toplumu bireyselleştirmek ve yalnızlaştırmak konusunda yüzlerini Batı’ya dönenler, aslında devletin ortaya koyduğu bu milli projenin de önüne geçmeye çalışıyorlar. Böylelikle konu bir beka sorununa geliyor. O bakımdan devletin bekasını tehdit eden üyeleri savunmak da hem vatana hem de millete ihanet anlamına gelebilir.

KUŞATILMIŞLIK ALTINDAYIZ

Özel’in vaktiyle ağlayarak kendi devletini İngilizlere şikâyet etmesinin şu an karşı karşıya olduğumuz durumun ilk versiyonu olduğu muhakkak. Bu, devlete de millete de ümmete de ihanet olarak algılanabilir. ‘Ailem Güvende’ operasyonları hedef alınarak devlet zaafa uğratılmaya çalışılıyor. YP, LGBT propagandası yaparak bunu siyasetin parçasına dönüştürmeye yönelen tek grup değil. DEM de İHAD gibi yapılarla bu komisyonları güçlendiriyor. Ki bu, gerek Türk gerek Kürt aile sistemine de vurulmuş en büyük darbe olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çepeçevre kuşatılmışlık altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kuşatılmışlığın bir parçası olmaya çalışan YP ve DEM, maalesef ihanet içerisinde olma ihtimallerini görmezden geliyorlar. Bunun milli beka sorunu olduğuna dair kanaati ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyorlar ama aile ‘küçük devlet’ anlamına gelir. Eğer biz ailemizi koruyamazsak, devletin ciddi anlamda önümüzdeki yıllarda beka problemiyle karşılaşacağına şahit olacağız. Buna asla izin vermemeliyiz.”