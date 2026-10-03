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Gündem Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının mührünü taşıyacak!
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Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının mührünü taşıyacak!

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının mührünü taşıyacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da önemli açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'ya önce eserleri sonra kendisi gelen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı; TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır; bu ülkenin göz bebeğidir; müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da TEKNOFEST etkinliğinde vatandaşlara hitap etti. 

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir.

Türkiye'nin geleceği emin ellerde. Ülkemizin önü de bahtı da açıktır.

Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir.

Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için cenabı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum.

TEKNOFEST'i bugün Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir.

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