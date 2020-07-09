Sözleşmeli personel kadroya mı geçiyor? Sözleşmeli personeller ne zaman kadroya alınacak?

Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Olcay Kılavuz, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, memur kadrolarına atanmaları için kanun teklifi verdi.Bu Kanun teklifine Ak Parti Grubunun veya MHP grubunun destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Ak Parti ve MHP'nin ortak karar alıp destek vermemesi halinde, bu kanun teklifi de, diğer muhalefet milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri gibi kadük kalabilecektir. Kaynak: MHP'li Vekil, sözleşmeliler için kanun teklifi verdi. İşte MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un verdiği o teklif: