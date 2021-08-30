Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman sona eriyor?

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretimin yılının 6 Eylül’de başlayacak olması nedeniyle 2021 öğretmen atama tarihleri de merak ediliyor. Peki öğretmen ataması yapılacak mı? Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? soruları Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklama ile cevabını buldu.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2021?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 sözleşli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercih nereden yapılacak? soruları da öğretmen adayalrı tarafnıdan sorğulanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, tercihlerini e-devlet üzerinden yapacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu e devet için tıklayın

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 sözleşmeli etmen yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan sözleşmeli öğretmen çiftlerin iller arası tayin taleplerine ilişkin değerlendirme, 10 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandırılacak ve duyurulacak.