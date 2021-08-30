Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor 2021? Sözleşmeli öğretmen tayin şartları

Sözleşmeli öğretmenlik tayin başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB, sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuru tarihlerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvurusu nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tayin başvurusu nereden yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tayin başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başvuru Foru doldurmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.

Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Başvuru Formu'nda belirteceklerdir. Elektronik başvurular dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvurusu için tıklayın

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru şartları neler?

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekmektedir.

Eşlerden birinin 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

Her ikisi de 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 30 Eylül 2021 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 4 Ekim 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.