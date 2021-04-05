Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar sınava çağırılacak. Sürecin son aşaması olan atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen alımı için adaylar belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat isim listesi ne zaman açıklanacak?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Söz konusu sonuçların açıklanması üzerine sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve bu adayların sözlü sınava girecekleri merkezler belirlenecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar ise 15 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 8 Temmuz 2021 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından atama tercihleri yapılacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Atama tercihlerinin sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde belli olacak.