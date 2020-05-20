Sözleri Kemalistleri çıldırtmıştı! Burhan Kuzu'dan yeni paylaşım geldi

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu yaptığı paylaşımda, Milli Mücadeleyi başlatmak için M. Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a gönderen arka plandaki kahramanı anması, Kemalistleri çıldırtmıştı.

Burhan Kuzu paylaşımında, "Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum" demişti.

Kuzu'dan ise bugün yeni bir paylaşım geldi. Gelen tepkilere sitem eden Kuzu "18 Mayısta Atatürk’ü Anadolu’ya gönderen Vahdettin’ni, 19 Mayıs günü de Atatürk’ü anmak için tweett yazdım. Bunun neresi yanlış Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.