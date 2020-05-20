  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Gündem

Sözleri Kemalistleri çıldırtmıştı! Burhan Kuzu'dan yeni paylaşım geldi

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs paylaşımı Kemalistleri kızdırmıştı. Kuzu'dan yeni paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:27:00 -
Sözleri Kemalistleri çıldırtmıştı! Burhan Kuzu'dan yeni paylaşım geldi

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu yaptığı paylaşımda, Milli Mücadeleyi başlatmak için M. Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a gönderen arka plandaki kahramanı anması, Kemalistleri çıldırtmıştı.

Burhan Kuzu paylaşımında, "Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum" demişti.

Kuzu'dan ise bugün yeni bir paylaşım geldi. Gelen tepkilere sitem eden Kuzu "18 Mayısta Atatürk’ü Anadolu’ya gönderen Vahdettin’ni, 19 Mayıs günü de Atatürk’ü anmak için tweett yazdım. Bunun neresi yanlış Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu'dan Ahmet Davutoğlu'nun trollerine iki harflik cevap! Sosyal medya yıkıldı
Burhan Kuzu'dan Ahmet Davutoğlu'nun trollerine iki harflik cevap! Sosyal medya yıkıldı

Gündem

Burhan Kuzu'dan Ahmet Davutoğlu'nun trollerine iki harflik cevap! Sosyal medya yıkıldı

Burhan Kuzu açıkladı! 'Birkaç aydır devam eden bir rahatsızlık var'
Burhan Kuzu açıkladı! 'Birkaç aydır devam eden bir rahatsızlık var'

Gündem

Burhan Kuzu açıkladı! 'Birkaç aydır devam eden bir rahatsızlık var'

Burhan Kuzu erken seçim konusunda bombayı patlattı! 'Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede...'
Burhan Kuzu erken seçim konusunda bombayı patlattı! 'Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede...'

Gündem

Burhan Kuzu erken seçim konusunda bombayı patlattı! 'Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede...'

Burhan Kuzu'dan dikkat çeken yeni parti çağrısı!
Burhan Kuzu'dan dikkat çeken yeni parti çağrısı!

Gündem

Burhan Kuzu'dan dikkat çeken yeni parti çağrısı!

Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı
Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı

Siyaset

Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İmanlı ülkücü

Bu dediklerin doğru katılıyorum.
  • Yanıtla

Murat

Tarihte taraf tutarsanız doğru tahlil yapamazsınız. kemalistler Atatürkü ilah gibi gördüklerinden onunla ilgili objektif değerlendirme yapamazlar. Okullarda okutulan tarih kitaplarında Aatatürkün mifettiş olarak Anadolu'ya gönderildiği yazar da kim tarafından görevlendirildiği hep gizlenir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı