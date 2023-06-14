Sözleri dünyanın gündemine birinci sıraya oturdu... Putin'den itiraf gibi açıklama!

Dünyanın gözü kulağı aylardır kesintisiz devam eden Ukrayna'dan gelen haberlere çevrildi. Savaşta aylardır süren savunmanın ardından Ukrayna karşı taarruza geçerken Putin'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Rus lider, Ukrayna'daki savaş için yeterli insansız hava aracına, savaş uçağına ve cephaneye sahip olmadığını söyledi.

"ASKERİ OPERASYON SIRASINDA BİR ÇOK ŞEYİN EKSİK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Business Insider'da (BI) yer alan habere göre, devlet medyasına konuşan Putin 'Özel askeri operasyon sırasında birçok şeyin eksik olduğu ortaya çıktı' dedi.BI Rus liderin açıklamalarını 'Putin Ukrayna'daki savaş için yeterli insansız hava aracına, savaş uçağına ve cephaneye sahip olmadığını itiraf etti' başlığı ile haberi verdi.

"YETERLİ MODERN SİLAHA SAHİP DEĞİLİZ"

'Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ihtiyaç duyduğu ateş gücünden fena halde yoksun olduğunu kabul etti' diyen BI, bu durumun Rusya'nın askeri üretim kapasitesini artırmasına rağmen gerçekleştiğini vurguladı. Putin bu hafta ikinci kez Rusya'nın cephaneliğindeki kıtlıktan bahsetti. Rus lider Cuma günü, Kremlin'in internet sitesinde yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin 'henüz savaş için yeterli modern silaha sahip olmadığını' ifade etti.

"SİLAH ÜRETİMİNİ ARTIRDIK"

Putin, bu boşluğu doldurmak için çalıştığını ve Rusya'nın askeri endüstrilerinin 'yoğun bir şekilde modern silah üretimini artırdığını' belirtti.

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