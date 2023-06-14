  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap

'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu

Rusya'dan Türkiye'ye turist patlaması! Türkiye'den kritik hamle: Alman ve Ruslardan! Talep yağıyor

Hafize Gaye Erkan'ın isminde bomba detay

Besle kargayı oysun gözünü

Döviz kuru hakkında ne düşünüyorsun? "Evlenecek bayan bulamıyorum."

Alman devi Türkiye konusunda neye uğradığını şaşırdı! Talep yağıyor

Rusya devlet kanalı ikiye bölündü... Erdoğan mı İmamoğlu mu... Selçuk Bayraktar'ın adı nasıl geçti

Almanya'dan on milyonlarca Euro'luk hamle! En kritik parçayı Türkiye'de üretmek için apar topar harekete geçtiler

Altının fiyatı 1.481 lira: Para piyasasında gözler FED'ten gelecek kritik veride! Açıklamaya ramak kaldı
Dünya Sözleri dünyanın gündemine birinci sıraya oturdu... Putin'den itiraf gibi açıklama!
Dünya

Sözleri dünyanın gündemine birinci sıraya oturdu... Putin'den itiraf gibi açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:44:00 -
Sözleri dünyanın gündemine birinci sıraya oturdu... Putin'den itiraf gibi açıklama!

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşını yakından takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş onbinlerin hayatına mal olmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'İn itiraf gibi sözler geldi. devlet medyasına konuşan Putin 'Özel askeri operasyon sırasında birçok şeyin eksik olduğu ortaya çıktı' dedi.

Dünyanın gözü kulağı aylardır kesintisiz devam eden Ukrayna'dan gelen haberlere çevrildi. Savaşta aylardır süren savunmanın ardından Ukrayna karşı taarruza geçerken Putin'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Rus lider, Ukrayna'daki savaş için yeterli insansız hava aracına, savaş uçağına ve cephaneye sahip olmadığını söyledi.

"ASKERİ OPERASYON SIRASINDA BİR ÇOK ŞEYİN EKSİK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Business Insider'da (BI) yer alan habere göre, devlet medyasına konuşan Putin 'Özel askeri operasyon sırasında birçok şeyin eksik olduğu ortaya çıktı' dedi.BI Rus liderin açıklamalarını 'Putin Ukrayna'daki savaş için yeterli insansız hava aracına, savaş uçağına ve cephaneye sahip olmadığını itiraf etti' başlığı ile haberi verdi.

"YETERLİ MODERN SİLAHA SAHİP DEĞİLİZ"

'Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ihtiyaç duyduğu ateş gücünden fena halde yoksun olduğunu kabul etti' diyen BI, bu durumun Rusya'nın askeri üretim kapasitesini artırmasına rağmen gerçekleştiğini vurguladı. Putin bu hafta ikinci kez Rusya'nın cephaneliğindeki kıtlıktan bahsetti. Rus lider Cuma günü, Kremlin'in internet sitesinde yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin 'henüz savaş için yeterli modern silaha sahip olmadığını' ifade etti.

"SİLAH ÜRETİMİNİ ARTIRDIK"

Putin, bu boşluğu doldurmak için çalıştığını ve Rusya'nın askeri endüstrilerinin 'yoğun bir şekilde modern silah üretimini artırdığını' belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23