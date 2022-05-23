Sözde mahkemeden Mescid'i Aksa'da Yahudiler ayin yapabilir kararı! Hamas: Kararı tanımıyoruz!

Filistin Enformasyon Merkezinin haberine göre Siyonist işgal rejiminin, işgali altındaki Kudüs şehrinde bulunan sözde Sulh Mahkemesi'nin, yahudi fanatiklerin Mescidi Aksa sahasında bağırarak Talmudi ayinler düzenlemelerine müsaade edilmesi yönünde karar vermesine büyük tepkiler var.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) kararla ilgili açıklamasında, Mescidi Aksa'nın Müslümanların olduğunu, oranın saygınlığının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini ve her neye mal olursa olsun yahudi fanatiklerin orada Talmudi ayinler düzenlemelerine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Hamas açıklamasında böyle bir kararın çok tehlikeli bir tahrik niteliği taşıdığını ve bundan doğacak tüm sonuçlardan işgal yönetiminin liderlerinin sorumlu olacağını vurguladı. İşgal rejiminin tüm yahudileştirme planları boşa çıkarılıncaya kadar da direnişin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

Filistin Yasama Meclisi de açıklamasında işgal mahkemesinin kararını kınadı ve bunun Mescidi Aksa'yı zaman ve mekan yönünden paylaştırma planını uygulamaya geçirmek için oynanan kirli ve düşmanca bir oyun olduğunu dile getirdi.