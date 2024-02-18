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Gündem Sözde hayvanseverler neredesiniz?
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Sözde hayvanseverler neredesiniz?

Yeniakit Publisher
2024-02-18 23:21:00 - 2024-02-19 00:25:34
Sözde hayvanseverler neredesiniz?

Burdur'da parayla köpek dövüştüren bir çeteye düzenlenen operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı. Skandala, söz konusu başıboş köpek olduğunda en ön safta yer alan sözde hayvanseverlerden tek ses çıkmadı.

Operasyon Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlendi.

Parayla köpek dövüştürenlere yapılan suçüstünde 22 şahıs yakalandı. Şahıslara toplam 142 bin TL para cezası uygulandı.

Operasyonda yakalananların 2’sinin organizatör, 8'inin köpek sahibi, 12'sinin de seyirci olduğu öğrenildi.

Dövüştürülen 11 köpek ise hayvan barınağına teslim edildi. Olay yerinde bulunan 9 araç ise muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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