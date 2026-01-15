  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Siyaset Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'
Siyaset

Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları yine mağdur oldu. Bem-Bir-Sen üyeleri, İBB ile yürütülen Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eyleme çıktı. Sözde emekçi belediye olarak sık sık gündeme gelen CHP’li yönetimin, iş icraata gelince sınıfta kaldığı bu eylemle gözler önüne serildi.

Aksaray Meydanı'nda toplanan ve ellerinde "Üşüyoruz, ikramiyelerimiz kesilmesin" yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, slogan atarak İBB'yi protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 9 No'lu İtfaiye Şube Başkanı Hasan Karakaş, hakları için alanlarda olduklarını ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

İBB ile yetkili sendika Bem-Bir-Sen arasında yürütülen 2026-2027 Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinin, kamu çalışanlarının beklentilerinin henüz karşılanmadığı bir noktada olduğunu aktaran Karakaş, "İstanbul'da yaşam maliyetlerinin her geçen gün ağırlaştığı, memur maaşlarının eridiği, yüksek enflasyon ve artan kiraların alım gücünü düşürdüğü gerçeği göz önünde bulundurularak sesimize kulak verilmelidir." dedi.

 

Karakaş, Bem-Bir-Sen olarak taleplerinin açık ve net olduğunu belirterek, "Sosyal Denge Tazminatı'nın yüzde 120 net olarak ödenmesi ile birlikte önceki dönem sözleşmelerinde yer alan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ikramiyesi ve yakacak yardımının korunması gerekmektedir. Bu ödemeler birer ayrıcalık değil, emeğin karşılığı ve kazanılmış haklardır." diye konuştu.

Taleplerinin karşılanmaması halinde üyelerinin iradesi doğrultusunda yasal ve demokratik çerçevede eylemlerine devam edeceklerini kaydeden Karakaş, "Haklarımız alınana kadar mücadelemiz sürecektir. Pazartesi günü saat 12.30'da Saraçhane'de, bütün İBB ve emekçi çalışanları basın açıklamamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Balbay çarpıttı! İBB borç içinde yüzüyor
Balbay çarpıttı! İBB borç içinde yüzüyor

Gündem

Balbay çarpıttı! İBB borç içinde yüzüyor

10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi
10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi

Gündem

10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!
İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

Gündem

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

NASA'dan uzayda bir ilk "tıbbi tahliye"
NASA'dan uzayda bir ilk “tıbbi tahliye”

Dünya

NASA'dan uzayda bir ilk “tıbbi tahliye”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23