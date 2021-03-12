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Gündem Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı
Gündem

Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı

Boğaziçi provokasyonuna ortaklık eden sözde akademisyenler, Rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine 50. günde de devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:56:00 -
Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı

 Yeniakit.com.tr 

Yasa dışı örgütler, HDP ve CHP'nin desteği ile Boğaziçi'nde başlatılan provokasyon devam ediyor.

Prof. Bulu'nun istifasını istediler

Bugün Rektörlük binası önünde bir araya gelen sözde akademisyenler sırt dönme eylemi gerçekleştirdi. Azınlık grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını istedi.

'Öğrencilerimiz taciz ediliyor'

"Bugün 12 Mart Cuma. Nöbetimizin 50. günündeyiz. Üniversitemiz bileşenlerinin iradesini hiçe sayan, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden uygulamalara karşı koymak, özerk ve demokratik üniversiteyi savunmak amacıyla yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." denilen açıklamada, "Üniversitemiz polis ablukası altında. Kampüsümüze basın alınmıyor. Öğrencilerimiz hukuksuz bir şekilde taciz ve tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, ev hapsinde tutuluyor. Her biri alanında saygıdeğer bilim insanları olan hocalarımız hedef gösteriliyor, asılsız ithamlarla ve nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakılıyor. Üniversitemizin demokratik ve katılımcı işleyişinin teminatı olan kurul ve komisyonlarımız, atanmış rektörlük tarafından işlevsiz hale getiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

'Öğrencilerimizi derhal serbest bırakın'

Açıklamalarında çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörlere destek veren azınlık akademisyen grubu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu değerlerimizi tehdit eden atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve atanmış Hukuk Fakültesi Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını ve üniversitemizi kuşatan polis ablukasının kaldırılmasını talep ediyoruz."

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