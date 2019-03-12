Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan şehir hastanelerine karşı çıkan ve yalan habercilikte adından sıkça söz ettiren Sözcü gazetesi, 2 gün sonra açılışı yapılacak olan Ankara Başkent Şehir Hastanesi'yle ilgili büyük bir provokasyona imza attı.

Açılış öncesi asansör düştü yalanı

Solak medyanın öncüsü Sözcü, dün gece yayınladığı Saygı Öztürk imzalı bir haberde 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan 3 bin 600 yataklı Ankara Başkent Şehir Hastanesi'nde asansör düştüğü, olayda 4 kişinin yaralandığı yalanını ortaya attı. Doğruluğu olmayan haberi araştırmayan 'Gazete duvar ve ABC gazetesi' gibi solak medyanın diğer mensupları ise haberi aynen alarak sitelerinde yayınladı.



Sağlık Bakanlığından yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde, "Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştü, 4 kişi yaralandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.



Haberdeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu ve böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hiçbir dayanağı olmadan, teyit edilmeden, masa başında yapılan bu tür maksatlı haberler, gazetecilik ahlakı ve meslek etiği ile bağdaşmamaktadır. Haberin kaynağı olan gazete ve bu uydurma haberi sorumsuzca paylaşan tüm haber sitelerine yönelik hukuki işlem başlatılmıştır. Dünyanın en büyük sağlık yatırımlarından biri olan ve 14 Mart 2019'da resmi açılışı yapılacak Bilkent Şehir Hastanesiyle ilgili böylesine mesnetsiz haber yapan gazeteciyi ve kurumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."