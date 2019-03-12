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Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!

Yalan ve iftira bülteni Sözcü gazetesi, 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Ankara Başkent Şehir Hastanesi'ni karalamak için skandal bir habere imza attı.

12 Mart 2019 Salı 10:50
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan şehir hastanelerine karşı çıkan ve yalan habercilikte adından sıkça söz ettiren Sözcü gazetesi, 2 gün sonra açılışı yapılacak olan Ankara Başkent Şehir Hastanesi'yle ilgili büyük bir provokasyona imza attı.

Açılış öncesi asansör düştü yalanı

Solak medyanın öncüsü Sözcü, dün gece yayınladığı Saygı Öztürk imzalı bir haberde 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan 3 bin 600 yataklı Ankara Başkent Şehir Hastanesi'nde asansör düştüğü, olayda 4 kişinin yaralandığı yalanını ortaya attı. Doğruluğu olmayan haberi araştırmayan 'Gazete duvar ve ABC gazetesi' gibi solak medyanın diğer mensupları ise haberi aynen alarak sitelerinde yayınladı.

Sağlık Bakanlığından yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde, "Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştü, 4 kişi yaralandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Haberdeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu ve böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir dayanağı olmadan, teyit edilmeden, masa başında yapılan bu tür maksatlı haberler, gazetecilik ahlakı ve meslek etiği ile bağdaşmamaktadır. Haberin kaynağı olan gazete ve bu uydurma haberi sorumsuzca paylaşan tüm haber sitelerine yönelik hukuki işlem başlatılmıştır. Dünyanın en büyük sağlık yatırımlarından biri olan ve 14 Mart 2019'da resmi açılışı yapılacak Bilkent Şehir Hastanesiyle ilgili böylesine mesnetsiz haber yapan gazeteciyi ve kurumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:50
  1. Sözcü
  2. Ankara Başkent Şehir Hastanesi
  3. Saygı Öztürk

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu19 dk önce
    Anlamadım,,hainlerin gazetesi Sözcü dünyanın en büyük hastanesine Provoke ediyor devletin ve milletin itibarını hiçe sayıypr SAĞLIKBAKANI Bey efendi çıkıp diyor gazetenin habercilikle bağdaşmaz diyor,,BAŞKANIN BAKANLARI BUMU nereden bulmuş bilmiyorum bu nasıl bir demeç bu bir beyinsizlik ,,BARİ SÖYLE GAZETE HAKKINDA GEREKENİYAPARIZ ,,bir vatandaş olarak Bakana inanmıyorum gazetenin haberine inanıyorum,,Bakanın demecinden şüpheliyim,,SEÇİMDEN SONRA BU BEYİNSİZ BAKANLARDAN HESAP SORACAĞIZ,,Vesselam,,NM
  • mlymmlym22 dk önce
    Attıkları İftiralarAhirette kendilerine delil olacak.
  • FAYDALANMAK NASİPOLMASIN FAYDALANMAK NASİPOLMASIN 35 dk önce
    BABANIN CEHENEM AZABI BOLOLSUN HAKKIM KADAR AMİN FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN HADİSİŞERİFO HASTANELERDEN FAYDALANMAK NASPOLMASINSANA VE SENİN GİBİLERE AMİN
  • ZAFERZAFER38 dk önce
    Daha önce de Merşin Şehir Hastanesinde millet onların nasıl yalan ve prove haberlere imza attıklarını biliyor ve inanmıyor yemiyor artık. Haber gerçek olsa bile bunların niyetleri halis olsa dile getirilir ve arıza hata her ne ise giderilir ve hizmete devam edilir.
  • KAYAKAYA39 dk önce
    Bu sürtük sözcü ve saz ekibi meydanı boş bizi güçsüz zannediyorda , kıçı kafasına geçeçek . doğan holdik olduğu gibi , dış mihrakın poku yiyenlere , Osmanlı mızrağı sokuyoruz oda yiyecek..
  • MMMMMM39 dk önce
    BİDON KAFALILAR
  • mehmetmehmet46 dk önce
    Lütfen yalan haber yapan kim olursa olsun öyle büyük bir ceza kesilmeliki birdaha aynıhatayı yapmak için aylarca düşünmeli okalı birpara cezası alınmalı o paradasokaktakigaribanlara yiyecek olarak dagıtılmalı
  • Kemal KelleKemal Kelle55 dk önce
    İftiranın üzerine gidilmeli,ne gerekiyorsa yapılmalı,yaptıkları yanlarına bırakılmamalıdır,attıkları çamur yüzlerine çarpılmalı ki,iftira neymiş görsünler.Kısaca itin zinciri uzun bırakılmış.
  • ahmetahmet57 dk önce
    kis kisligini, kus kus kuslugunu, kirli sozcu sozculugunu yapacak her zaman
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Yalancı, Çamurcu, İftiracı, Dış Gūçlerin Sözcūsū. Şerefsiz Sözcū.

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