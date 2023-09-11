Sözcü yazarından büyük pişkinlik! Yuh artık be! Senin kafan mı güzel ihtiyar

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “günah keçisi” ilan edildiğini savunarak, “değişimcileri” eleştirdi.

“Günümüzde ‘Vur abalıya’ diye saldırılarak ‘Günah keçisi’ haline getirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başkalarının hiç mi suçu yok? Her şeyin suçlusu tek başına o mu ki, herkes ona saldırıyor?” diye yazan Turan, devamında da şunları kaydetti:

“Hiç kimsenin suçu yok… Suçlu olan Kılıçdaroğlu! Günümüzün günah keçisi! Haydi, vuralım abalıya!

CHP'ye karşı olanların Kılıçdaroğlu'na saldırmaları normal de… CHP içinden de histerik çığlıklar yükseliyor: ‘İstifa etsin!’, ‘Bir saniye bile durmasın!’ Ee, gitti diyelim… Ne olacak? Mesele bu kadar basit mi? Kılıçdaroğlu gidince her şey düzelecek mi? CHP'nin oyları ikiye mi katlanacak, ne olacak?

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‘Değişim’ diye haykıranlar nasıl bir değişim istiyorlar? Planları, programları ne? Seçmene nasıl umut verecekler? Ne yapacaklar da CHP'nin oyunu yükseltecekler? Bundan bahseden yok!”