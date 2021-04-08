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Gündem Sözcü ve İBB'ye çağrımızdır! İndirmeyeceksiniz gelip Akit afişi asalım binalarınıza
Gündem

Sözcü ve İBB'ye çağrımızdır! İndirmeyeceksiniz gelip Akit afişi asalım binalarınıza

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Giresun’da bina sahibinden izinsiz astırdığı afişin sökülmesi üzerinde özel mülkiyetten bihaber olan Sözcü, “Afişine bile tahammül edemiyor” başlığı attı. Bunun üzerinde Sözcü ve İBB’nin binalarına Akit afişi asılması durumunda takınacakları tutum konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 15:59:00 - 2021-04-08 16:00:54
Sözcü ve İBB'ye çağrımızdır! İndirmeyeceksiniz gelip Akit afişi asalım binalarınıza

 yeniakit.com.tr 

Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla göreve gelen ancak koltuğa oturduğu günden beri şov yapmaktan başka bir icraat yapmayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un koronadan sarsıldığı günlerde yeni bir pişkinliğe imza attı. İmamoğlu’nun TFF 1 Lig’de mücadele eden Giresunspor’a yönelik Giresun’dan bina sahibinden izin almadan bir pankart astırdığı ortaya çıktı. Bina sahibi olan MHP’li Belediye Başkanı Hacı Akıllı, izinsiz asılan pankartı binadan indirdi. Pankartın binadan sökülmesi sonrası İmamoğlu’nu mağdur gösterme görevi de Sözcü gazetesine düştü.

"İmamoğlu’na düşmanlık ediyorlar" algısı

Bugün, “Afişine bile tahammül edemiyorlar” başlıklı bir haber yayınlayan Sözcü, İmamoğlu’na düşmanlık ediliyor algısı oluşturdu. Sözcü, afişin bina sahibinin izni olmadan asıldığını gizlerken, özel mülkiyetten habersizmiş gibi bir tavır sergiledi.

İndirmeyecekeseniz gelip Akit afişi asalım binalarınıza

Öte yandan, İmamoğlu’nun bina sahibinden izinsiz astırdığı gerekçesiyle indirilen afiş için “Afişine bile tahammül edemiyorlar” başlığı atan Sözcü’nün veya İBB’nin binasına izinsiz Akit afişinin asılması durumunda takınacakları tutum merak konusu oldu. Sözcü ve İBB’nin binalarına asılması muhtemel Akit afişini indirmeleri durumunda, iki kurumun da kendileri için de “Afişe bile tahammül edemiyorlar” suçlaması yapıp yapmayacağı sorusu akıllara geldi.

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