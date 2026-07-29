Kapıyı açınca acı gerçekle karşılaştı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde karavanda yalnız yaşayan 65 yaşındaki Yüksel Keskin'den haber alamayan yakını, ağır koku üzerine girdiği karavanda acı manzarayla karşılaştı. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da yalnız yaşadığı karavanda hayatını sürdüren 65 yaşındaki Yüksel Keskin, ölü olarak bulundu. Yakınlarının günlerdir kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıkan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesinden ayrı yaşayan ve ikamet olarak kullandığı karavanda kalan Yüksel Keskin'e ulaşamayan bir yakını, durumundan şüphelenerek karavanın bulunduğu alana geldi.
Kapıyı açınca acı manzarayla karşılaştı
Kapıyı uzun süre çalmasına rağmen yanıt alamayan yakını, karavan içerisinden gelen ağır koku üzerine kapıyı açtı. İçeri giren yakını, Yüksel Keskin'i hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 65 yaşındaki Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölüm şüpheli bulundu
Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Adli Tıp'ta kesinleşecek
Çevrede yapılan araştırmada Yüksel Keskin'in en son pazartesi günü görüldüğü öğrenildi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.