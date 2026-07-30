Türkiye ile Suriye merkez bankaları arasında anlaşma yapıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.
Türkiye ile Suriye arasında önemli bir ekonomik anlaşma imzalandı. 2 ülkenin merkez bankaları arasında geçerli olacak anlaşma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyuruldu.
TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Anlaşma, Başkanımız Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalanmıştır." denildi.