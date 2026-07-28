Şezlong kiralamayanları kürekle kum atarak sahilden kovan zorba işletmeciye gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nde halka açık plajda şezlong kiralayan işletme çalışanları, kumsalda kendi imkanlarıyla oturan vatandaşların yanına gelerek alanı derhal boşaltmalarını istedi.

Tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahıs kumsalda oturan vatandaşların başında dikilerek baskı kurmaya çalıştı. İşletme çalışanının tatilcilere yönelik, "Kalk baba, kalk! Kalk kardeşim, kalkacaksın... Bu kadar basit! İlerle, hadi ilerle... Bir daha söylemiyorum, kalk!" sözleriyle bağırması üzerine sahilde gerilim bir anda tırmandı.

Vatandaşların tepki göstermesi ve sakin olunması yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen gözü dönmüş şahıs, elindeki kürekle kumsalda oturan ailelerin ve çocukların üzerine üst üste kum fırlattı.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Çocukların da büyük korku yaşadığı olayda, çevredeki vatandaşlar yaşanan magandalığa sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından işletme çalışanlarının vatandaşların üzerine yürümesiyle sahildeki tartışma büyüdü. O anlar mağdur tatilciler tarafından anbean kaydedildi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve yapılan ihbarın ardından Jandarma ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştiren işletme çalışanı K.K. ile F.S. gözaltına alındı. Hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.