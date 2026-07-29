Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda bulunan, ardından Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Haberler.com olarak Davutoğlu'na yakın isimleri arayıp sorduk.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyasi hayatını noktalamaya hazırlandığına dair iddialar sonrası gözlerin çevrildiği kurmaylar sessizliğe büründü. Davutoğlu'nun yakın çevresiyle yapılan görüşmelerde söz konusu kulis bilgisinin yalanlanmaması, veda iddialarını adeta güçlendirdi.

Gözler Gelecek Partisi'nden Gelecek Açıklamada

Siyaset dünyası Davutoğlu'nun alacağı bu kritik karara kilitlenirken, deneyimli siyasetçinin önümüzdeki günlerde kameraların karşısına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Gelecek Partisi cephesinden yapılacak resmi açıklamanın muhalefet kanadındaki dengeleri nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.

GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun konuya ilişkin önümüzdeki günlerde kameraların karşısına geçip geçmeyeceği veya yazılı bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Siyaset dünyası, Davutoğlu'nun alacağı bu kararın parti geleceğini ve dengeleri nasıl etkileyeceğine kilitlenmiş durumda...