CHP’de veri krizi! Dijital materyallere el konuldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanlığı vekilinin 24 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/170438 soruşturma numarası üzerinden yürütülüyor.

Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen Çetin Fındık ile İsmail Yekta Değer isimli şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu

Soruşturma kapsamında İsmail Yekta Değer'in ikametinde yapılan aramalarda;

6 adet HDD,

1 adet SSD,

14 adet CD/DVD,

6 adet USB bellek,

2 adet cep telefonu,

2 adet SIM kart,

2 adet tablet,

1 adet dizüstü bilgisayar,

1 adet masaüstü bilgisayar kasası

ele geçirildi.

Çetin Fındık'ın adresinde yapılan aramalarda ise 2 cep telefonu ve 1 tablet muhafaza altına alındı.

Siber inceleme başlatıldı

Başsavcılık açıklamasında, ele geçirilen tüm dijital materyaller ile müşteki kurumun şikayetinde yer alan bilgisayar üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme başlatıldığı belirtildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak bilirkişi raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacağı ifade edilirken, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerinde yapılacak teknik incelemelerin ardından elde edilecek bulgular doğrultusunda adli sürecin şekilleneceğini bildirdi.