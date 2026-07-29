Fenerbahçe devler liginde turladı! Polonya'dan tur biletiyle döndü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı.
Kadıköy'deki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Polonya'daki mücadelede Anderson Talisca'nın kaydettiği golle tur biletini almayı başardı.
Polonya'da Tur Biletini Anderson Talisca Getirdi
Zabrze Arena'da oynanan kritik mücadelede Fenerbahçe, 12. dakikada Anderson Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Górnik Zabrze ilk yarının uzatma dakikalarında Michal Sáček ile skora dengeyi getirse de kalan sürede başka gol olmadı ve temsilcimiz sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak tur atladı.