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Gündem Türkiye alevlerle boğuşuyor! Nazilli’den iyi haber geldi, 9 noktada mücadele sürüyor
Gündem

Türkiye alevlerle boğuşuyor! Nazilli’den iyi haber geldi, 9 noktada mücadele sürüyor

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Türkiye alevlerle boğuşuyor! Nazilli’den iyi haber geldi, 9 noktada mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın’ın Nazilli ilçesindeki orman yangınının tamamen, Yalova’nın Armutlu ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Çok sayıda noktada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarından bazılarında alevlerin ilerleyişi durduruldu.

 

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Aydın Nazilli yangınını tamamen kontrol altına aldık. Yalova Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Kütahya Domaniç yangınlarının enerjisini düşürdük. Muğla Seydikemer, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ormanın kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.

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