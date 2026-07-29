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Gündem Diplomasi trafiğinde sıcak temas! Bakan Fidan Ankara'da Hamas lideriyle masaya oturdu!
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Diplomasi trafiğinde sıcak temas! Bakan Fidan Ankara'da Hamas lideriyle masaya oturdu!

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Diplomasi trafiğinde sıcak temas! Bakan Fidan Ankara'da Hamas lideriyle masaya oturdu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Fidan görüşmede, göreve yeni seçilen Halil Hayye'yi tebrik ederek başarılar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, bugün Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye, Gazze ve Batı Şeria’daki durum hakkında bilgi verdi; Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs’te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Hamas’ın, barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi. Bakan Fidan, Filistinlilerin davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklendiğini yineledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ve Batı Şeria’da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını ve Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede, diğer bölgesel konular da ele alındı. (DHA)

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