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Aktüel O ilimizde yaşayanlar dikkat! Açık alanlarda ateş yakmak yasaklandı
Aktüel

O ilimizde yaşayanlar dikkat! Açık alanlarda ateş yakmak yasaklandı

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O ilimizde yaşayanlar dikkat! Açık alanlarda ateş yakmak yasaklandı

Çanakkale’de yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle yangın riski arttı. Valilik, 29 Temmuz’dan itibaren 4 gün boyunca il genelinde açık alanlarda ateş yakılmasını ve yangına neden olabilecek faaliyetleri yasakladı.

Çanakkale’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı yeni tedbir alındı. Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor. Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.

 

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

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