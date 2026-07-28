Müthiş zayıflama çayı iç: İyice kullanılması yağları eriterek yakıyor! Doktorların bilmenizi istemediği sırrı

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çubuk tarçın

2 poşet yeşil cay

Yarım limon (suyu sıkılıp kabuğuyla konulacak)

4-5 tane karanfil

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Süper bir yağ yakıcı çay tarifimiz var.

Bütün malzemeleri bir tencereye koyuyoruz üzerine 1 litre kaynamış su koyup kapağı kapatıyoruz.

Demlenmesini bekliyoruz.

Gün içinde tamamını bitiriyoruz.

Her gün yeni hazırlamalıyız.

Sabahları aç karnına bir bardak mutlaka içiyoruz.

Bu çay kilolarını değiştirmeyi hedefleyenler için başlıca aktördür. Yağlara karşı savunma için bu çayın kilolara doğrudan etkili olur ve bunların kullanılması nedeniyle müthiş sonuçlarının elde edebilirsiniz. Kilo vermek zor diyen vatandaşlar sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden etkili tarifleri arıyor. 'Koyun iki poşet yeşil çay' başlığıyla paylaşılan mesajlar viral oluyor. Kiloları değiştirmeyi amaçlayanalar, bu çay kral yağ yakıcı olduğu zayıflatmaya çalışanlar için kurtarıcıdır.