Rusya’dan Telegram’ın kurucusu Durov hakkında tutuklama kararı

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa’da yaşadığı hukuki sürecin ardından bu kez Rusya’nın yönelttiği ağır suçlamalarla gündeme geldi. Rus yönetimi, platformdaki bazı kanal ve botların terör, casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde kullanıldığını savunarak Durov’un yakalanmasını talep etti.

TERÖR VE CASUSLUK FAALİYETLERİNE GÖZ YUMMAKLA SUÇLANIYOR

Rus yetkililer, terör örgütleri veya Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen Telegram kanalları ile botlarının faaliyetlerine devam etmesine izin verildiğini ileri sürdü. Durov’un söz konusu içeriklere müdahale etmeyerek saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ölümünde sorumluluk taşıdığı iddia edildi.

Suçlamaların merkezinde Telegram’da kullanılan “Dayvinchik/Leo” adlı sohbet botu da yer aldı. Rus makamları, bot aracılığıyla ergenlik çağındaki gençlerin etki altına alındığını; bu kişilerin Rusya’da sabotaj eylemleri düzenlemeye veya terör örgütlerine katılmaya yönlendirildiğini öne sürdü.

MOSKOVA, DUROV’UN İADESİNİ İSTİYOR

Durov hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkaran Rusya, diğer ülkelerden Telegram’ın kurucusunu gözaltına alarak kendilerine teslim etmelerini talep etti.

Durov ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Rusya’nın girişimini, muhalif sesleri susturmaya çalışan siyasi bir yönetimin kendisini hedef alan karalama faaliyeti olarak değerlendirdi.

UZUN SÜREDİR RUSYA’YA GİTMİYOR

Rusya doğumlu olan Durov, uzun yıllardır ülkesine gitmiyor. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlıkları da bulunan teknoloji girişimcisi, yaşamını Rusya’nın doğrudan etki alanı dışında sürdürüyor.

Durov, 2024 yılında da Fransa’da Telegram’ın yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı iddiaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu süreçte platformun gizlilik ve güvenlik politikalarında bazı değişikliklere gidilmişti.



