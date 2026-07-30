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Gündem Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi
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Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi

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Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi

Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine 45 konut tedbir amacıyla boşaltılırken, yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç ve 325 personelle müdahale ediliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde rüzgârla büyüyen orman yangınına karşı geniş çaplı mücadele başlatıldı. Sapadere’de çıkan yangının kısa sürede çevredeki mahallelere sıçraması üzerine ekiplerin önceliği, alevlerin evlere ulaşmasını engellemek oldu.

İlk belirlemelere göre Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde risk altında bulunan toplam 45 konut tahliye edildi. Bölgeden şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

RÜZGÂR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangın bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgârın zaman zaman yön değiştirmesi, alevlerin farklı noktalara taşınmasına neden oluyor. Bu durum söndürme çalışmalarını güçleştirirken ekipler, yangının yerleşim alanlarına ilerlememesi için kritik bölgelerde yoğunlaştı.

Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekipleri karadan aralıksız müdahalede bulunuyor. Çevre illerden sevk edilen ekipler de çalışmalara destek verirken, bazı mahalle sakinleri söndürme faaliyetlerine yardımcı oluyor.

325 PERSONEL SAHADA

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangına karşı bütün kurumların seferber edildiğini belirterek sahada 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelin görev yaptığını açıkladı.

Öztürk, “Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgârın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor” dedi.

“CAN KAYBIMIZ BULUNMUYOR”

Şiddetli rüzgâr nedeniyle yangının yayılmayı sürdürdüğünü bildiren Öztürk, şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Tedbir amacıyla 45 evin boşaltıldığını kaydeden Öztürk, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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