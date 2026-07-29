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Gündem Gazze'nin gölgesinde kritik buluşma! Netanyahu, Pentagon'un patronuyla görüştü
Gündem

Gazze'nin gölgesinde kritik buluşma! Netanyahu, Pentagon'un patronuyla görüştü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Gazze'nin gölgesinde kritik buluşma! Netanyahu, Pentagon'un patronuyla görüştü

Gazze'de sivillere yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunun yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD temaslarını sürdürüyor. Netanyahu, Washington'da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelirken, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'de görüşmelerine devam etti. Netanyahu, başkent Washington'da Beyaz Saray yakınındaki Blair House'ta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, görüşmeye iki ülkenin askeri ve siyasi yetkililerinin de katıldığı görüldü. Ancak açıklamada, toplantıda hangi başlıkların ele alındığına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun ABD temasları bununla da sınırlı kalmadı. İsrail Başbakanı, bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail yönetimi, özellikle Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonlar nedeniyle uluslararası toplumun sert eleştirileriyle karşı karşıya bulunuyor. Çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, sivil can kayıplarının önlenmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısını yinelerken, Washington'daki temasların bölgedeki gelişmeler açısından dikkatle takip edildiği değerlendiriliyor.

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