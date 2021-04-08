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Gündem Soylu'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki: Bu habercilik hastalıklı
Gündem

Soylu'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki: Bu habercilik hastalıklı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın bir fotoğraf üzerinden yola çıkarak İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile arasında gerginlik olduğunu iddia etmesine tepki gösterdi. Soylu, “Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:52:00 -
Soylu'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki: Bu habercilik hastalıklı

Cumhuriyet gazetesinin yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı toplantıdan paylaşılan bir fotoğraf üzerinden yola çıkarak 'emniyet'te kriz' başlıklı bir yazı yazdı. Pehlivan, İçişleri'nden paylaşılan fotoğrafta İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kendisinin değil sadece elinin göründüğünü belirterek Zafer Aktaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerginlik olduğunu iddia etti.

Soylu'dan cevap

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir fotoğraf üzerinden yola çıkılarak kaleme alınan bu yazıya tepki göstererek “Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin” ifadelerini kullandı.


Soylu'nun tepkisini de tıklanmaya çevirmeye çalıştı

Bakan Soylu'nun tepkisinin ardından adeta yüzsüzlük yapan Barış Pehlivan, Soylu'nun kendisine gösterdiği tepkiyi alıntılayarak Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü Cumhuriyet'teki köşeme yanıtı aşağıdadır. Yazımı okumak isteyenler için" diyerek yazısının linkini paylaştı. Pehlivan, bu paylaşımıyla Bakan Soylu'nun tepkisini bile yazısı için tıklanmaya çevirmeye çalıştı.

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Yorumlar

Tufan

Sadece habercilik değil cumhuriyet gztsi komple hastalıklı sayın bakanım
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